Сколько стоит пиджак Елены Зеленской - первая леди покорила своим видом

Кратко:
- Елена Зеленская показала новый образ
- Какая деталь покорила
Первая леди Украины Елена Зеленская всегда одета уместно и стильно. На церемонии вручения государственной награды "Национальная легенда Украины" она объединила в своем образе тренды с этническими мотивами.
Как стало известно из соцсетей первой леди, изюминкой в образе стал светлый пиджак от украинского бренда Gaptuvalnya, стоимость которого составляет 26750 гривен.
Пиджак Зеленская дополнила любимыми черными штанами-палаццо, белой рубашкой и легкой укладкой.
Отметим, что награды "Национальная легенда Украины" от Владимира Зеленского 20 августа получили Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастырская, Владимир Горбулин, Ярослава Магучих, Андрей Семенков и Святослав Вакарчук. В частности, наградами была удостоена команда СБУ, воплотившая в жизнь операцию "Паутина".
Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
