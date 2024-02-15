Хватит врать: террористка Поплавская набросилась на Киркорова

Безумная актриса одной роли пытается хоть как-то добавить себе популярности.

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Поплавская скандирует "нет Киркорову" / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Скандальная российская актриса-путинистка Яна Поплавская, которая некогда сыграла роль Красной Шапочки в советском фильме и на этом ее карьера закончилась, пытается выслужиться перед кремлевской верхушкой и теперь поливает грязью уже своих единомышленников.

Так, под раздачу сердитой "красной шапки" попал путинист и бывший "король" российской эстрады Филипп Киркоров. Он недавно попал в немилость властей, так как принял участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой.

Но не это расстроило актрису одной роли, а поездка Киркорова, который отправился замаливать свои "грехи" на Донбасс и трусливо блеял песню Ирины Билык.

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Путинистка назвала Киркорова "трусом, который от страха забыл слова своей песни". "И кто нам объяснит - за одну эту поездку ему теперь обязаны дать эфиры, концерты и индульгенцию во всём? Почему-то никто из известных мне артистов не рассчитывал ни на какие блага, помогая бойцам и ездя на фронт! У них только одна цель и задача - поддержать наших ребят. Никто из них не думает о себе. Поэтому поездка Киркорова - это ложь, очковтирательство! Хватит нам врать! Хватит врать народу! Это НЕ культура! Это НЕ наши ценности! России это НЕ нужно!" - в духе советских митингов скандирует пропагандистка.

Напомним, ранее СМИ опубликовали видео, снятое якобы в Горловке (Донецкая область), на котором Филя выступает перед ранеными оккупантами. Удивительно, но туда он приехал без макияжа, стразов и перьев - весь в черном.

Напомним, ранее российская актриса Яна Поплавская, которая за свою карьеру не сыграла ничего значительней Красной шапочки, когда была еще ребенком, теперь ударилась в ура-патриотизм и выпинала своего старшего сына, у которого есть справка о непригодности, на фронт.

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