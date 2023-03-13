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"Хамка старая": Долина закатила жуткий скандал в прямом эфире росТВ

13 марта 2023, 20:06
Сейчас Долина принимает участие в российском шоу Три аккорда. В одном из выпусков разгорелся скандал.
Лариса Долина
Лариса Долина / скриншот

Российская певица Лариса Долина, которая поддержала диктатора Путина и выступила за кровавую войну в Украине, последнее время попадает в скандалы. В этот раз Долина устроила скандал в прямом эфире росТВ.

Сейчас Долина принимает участие в российском шоу Три аккорда. В одном из выпусков она выбрала для себя необычный репертуар и исполнила песню Гоп-стоп.

Член жюри, шансонье Александр Новиков, раскритиковал певицу и посоветовал ей не браться за мужские партии.

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На это артистка жестко ответила, что никто не может приказывать ей, что петь. За эту несдержанную реакцию зрители певицу осудили.

"Хамское поведение, откровенное презрение, которое она даже не скрывает", "Не думала, что она хамка!", "Стыдно за нее и смотреть неприятно", - пишут россияне.

К слову, после данного выпуска Александр Новиков перестал появляться в шоу. Россияне считают, что на это повлияла именно Долина, поскольку она имеет большие связи.

долина
долина лариса
долина
лариса долина
Долина

Ранее писали, что певица Лариса Долина устроила "жаркие" танцы на Мальдивах. Накануне 67-летняя Долина заявила, что хочет хорошенько отдохну на море. Путинистка сбежала из России на Мальдивы и нарядилась не по возрасту.

Кроме того, несколько недель назад, Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

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