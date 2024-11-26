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Григорий Решетник заговорил о разводе с женой - детали

Элина Чигис
26 ноября 2024, 20:57
451
Григорий Решетник с юмором ответил на вопрос.
Кристина Решетник, Григорий Решетник
Григорий Решетник пошутил о своем разводе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Кратко:

  • Григорий Решетник ответил на провокационный вопрос
  • Ведущий не планирует разводиться с женой

Украинский популярный ведущий Григорий Решетник, который уже много лет женат на Кристине Решетник и воспитывает с ней троих сыновей, впервые прокомментировал слухи о разводе.

На странице "Нового канала" в Instagram опубликовали соответствующее видео.

видео дня

"Ходят слухи, что продюсеры шоу "Холостяк" предлагали тебе развестись с женой, чтобы ты стал участником?" – спросила у Григория Леся Никитюк.

Ведущий сразу же ответил с улыбкой на такой скользкий вопрос.

"Мне кажется, это выдумка, которую я придумал когда-то сам, но она не понравилась моей жене", – поделился ведущий.

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Отметим, как сообщал Главред, Катерина Репяхова рассказала поклонникам, что уходит из Stories и пообещала позже объяснить свой поступок. Блогер уже несколько дней не выходит на связь, что взволновало ее подписчиков.

А также Мурат Налчаджиоглу засветился на вечеринке в Киеве с загадочной брюнеткой. Судя по всему, бизнесмен долго не скучал после разрыва предыдущих отношений и нашел новую спутницу.

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Кто такой Григорий Решетник?

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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