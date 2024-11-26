Григорий Решетник заговорил о разводе с женой - детали

Кратко:
- Григорий Решетник ответил на провокационный вопрос
- Ведущий не планирует разводиться с женой
Украинский популярный ведущий Григорий Решетник, который уже много лет женат на Кристине Решетник и воспитывает с ней троих сыновей, впервые прокомментировал слухи о разводе.
На странице "Нового канала" в Instagram опубликовали соответствующее видео.
"Ходят слухи, что продюсеры шоу "Холостяк" предлагали тебе развестись с женой, чтобы ты стал участником?" – спросила у Григория Леся Никитюк.
Ведущий сразу же ответил с улыбкой на такой скользкий вопрос.
"Мне кажется, это выдумка, которую я придумал когда-то сам, но она не понравилась моей жене", – поделился ведущий.
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Кто такой Григорий Решетник?
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
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