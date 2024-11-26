Григорий Решетник заговорил о разводе с женой - детали

Григорий Решетник с юмором ответил на вопрос.

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Григорий Решетник пошутил о своем разводе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Кратко:

Григорий Решетник ответил на провокационный вопрос

Ведущий не планирует разводиться с женой

Украинский популярный ведущий Григорий Решетник, который уже много лет женат на Кристине Решетник и воспитывает с ней троих сыновей, впервые прокомментировал слухи о разводе.

На странице "Нового канала" в Instagram опубликовали соответствующее видео.

видео дня

"Ходят слухи, что продюсеры шоу "Холостяк" предлагали тебе развестись с женой, чтобы ты стал участником?" – спросила у Григория Леся Никитюк.

Ведущий сразу же ответил с улыбкой на такой скользкий вопрос.

"Мне кажется, это выдумка, которую я придумал когда-то сам, но она не понравилась моей жене", – поделился ведущий.

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Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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