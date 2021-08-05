Green Grey "дерзко отомстила" Украине за исключение из концерта ко Дню Независимости

Музыканты нашли способ заработать в День Независимости, раз в ОП отказались с ними работать.
Музыканты из Green Grey устроили скандал из-за того, что за месяц до начала концерта ко Дню Независимости Украины их исключили из программы. Они официально объявили об "угнетении русскоязычных", повторяя пропаганду Кремля против Украины. Однако, оказалось, что перед исключением они мерзко высказались об украинском языке и языковом законе.
После этого группа Green Grey смогла договориться о своем концерте на День Независимости - не связанном с самим праздником. Им удалось для этого арендовать крышу ЦУМу на Крещатике.
"Друзья! Увидимся в День Независимости Украины, в самом сердце Киева, на крыше ЦУМ! Мы представляем наш новый альбом и поиграем хиты разных лет. Вспомним, как это было!", - пишут они в Instagram.
Билеты они продают через компанию Svitlo Concert, и цены на них очень оригинальные, и их можно сравнить с ценами суперпопулярных украинских исполнителей.
"Первые 100 билетов по 650 грн, следующие 100 билетов по 750 грн, остальные билеты 150 билетов по 850 грн", - говорится на сайте.
Музыканты после языкового скандала перешли на украинский язык, по крайней мере в рекламе своего концерта, на нем они обещаю спеть все свои хиты: "На концерте прозвучат как любимые и знакомые всем "Под дождем", "Эмигрант", "МФ", также вас ждут новые песни и презентация нового альбома!".
Языковый скандал Green Grey - что известно
- В конце июля группа Green Grey опубликовала возмущенное обвинение в адрес ОП в том, что их "стирают из истории Украины", так как отказали в участии в концерте ко Дню Независимости Украины, который планировали еще с мая 2021 года.
- Оказалось, что ОП исключила Green Grey из программы концерта после того, как сотрудники увидели видеообращение члена группы - Мурика, который "послал всех за мавчиками" и показал блевательный жест в отношении языкового закона в Украине. Когда видео разлетелось в Сети, украинцы были крайне возмущены таким отношением музыкантов.
- Green Grey в ответ заявили, что это не они "блевали на язык" - во всем виноваты сотрудники ОП, так как в Украине повысили тарифы на ЖКХ. Мурик в свою очередь заявил, что украинский язык и Конституцию Украины он чтит, но это не мешает ему "блевать на языковый закон".
- На конфликт отреагировала писательница Лариса Ницой, которая со вкусом пристыдила музыкантов, которые распространяют пропаганду Кремля в отношении Украины по стране.