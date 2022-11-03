Греческая богиня: бывшая жена Виталия Кличко дерзко выставила идеальные ножки у бассейна

Наталья Егорова показала ножки во время отдыха в Греции / instagram.com/natalia_klitschko_official

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова улетела в Грецию, чтобы привести тело и мысли в порядок. Там ее ожидает трехдневный ретрит, который организовала ее подруга.

Егорова в предвкушении отдыха со здоровой пищей, медитациями, занятиями по йоге и психологическими тренингами. На своей странице в Instagram она уже делится первыми впечатлениями.

Очевидно, после развода с мужем и из-за войны в Украине, Наталье просто необходима перезагрузка. Она рассказала, что комплекс мероприятий, которые она сейчас посещает, нацелен в первую очередь на помощь тем, кто страдает от депрессии.

Отдых, похоже, идет Егоровой на пользу. В сторис женщина выкладывает фото и видео с занятий в компании единомышленников.

Во время короткого перерыва у бассейна, Наталья прилегла на шезлонг и похвасталась своими идеальными спортивными ножками. "Не могу поверить, что сейчас ноябрь", - восхищенно подметила она.

Наталья Егорова показала ножки во время отдыха в Греции / instagram.com/natalia_klitschko_official

Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

Другие новости: