"Гостевой брак": предательница Регина Тодоренко заговорила о коллапсе в отношениях

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- Предательница Тодоренко не скрывает кризисы в браке
- Ведущая поделилась секретом "спасения" отношений с мужем
Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, призналась, что у нее не все так гладко в браке с российским певцом Владом Топаловым.
На своей странице в соцсетях предательница отметила, что порой семейные кризисы случаются в их отношениях, но их удается разрешить.
"Учимся жить друг с другом до сих пор. Каждый раз притираемся, каждый раз находим что-то новое", — объяснила Тодоренко.
Также запроданка решила раздать советы, как скрепить брак.
"Наши встречи длились часы первые пару месяцев, даже не дни и даже не недели. Вот это в нас воспитало такую стойкость, наверное, перед дистанцией. Мы поняли, что никакая дистанция не может разрушить наши отношения. Ну такая уж у нас жизнь, частые командировки, и мне кажется, что это является секретом наших отношений. Я смеюсь и говорю, что у нас гостевой брак. Ну то есть в гости друг к другу приезжаем. И, наверное, это неплохо. Мы не успеваем устать друг от друга. Мы не надоедаем друг другу, и каждая встреча — она настолько ценная. Мы так скучаем. Мы так переживаем. Мы волнуемся друг за друга", — поделилась Тодоренко в голосовом сообщении.
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Регина Тодоренко - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.
А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.
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