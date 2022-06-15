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Гордость и позорище: Слава Демин рассказал, кто из украинских певиц удивил его во время войны

15 июня 2022, 03:42

В силу своей работы он хорошо знаком со многими звездами, поэтому точно знает, что у кого на уме.

Слава Демин гордится знакомством с Брежневой и поставил крест на общении с Ани Лорак / Коллаж

Украинский журналист и ведущий Слава Демин дал большое интервью Алине Доротюк, в котором поделился своими мыслями в том числе про украинских артистов и их отношение к войне в Украине.

В частности он впервые рассказал, о чем говорил с Ани Лорак, с которой знаком более 20 лет. Уроженка Украины, Куек последние годы строила карьеру в РФ, и с началом полномасштабной войны в Украине выражает свое молчаливое согласие с военной политикой Кремля.

Полагать, что дела обстоят именно так, Демину позволяет тот факт, что еще в начале войны он написал Лорак с предложением окончательно определиться с общественной позицией. "Вот эти, знаешь, нейтральные картинки, под которыми написано "миру-мир", ну немножко это фигня. Потому что над тобой или над твоими близкими, а ее родные до сих пор, насколько я знаю, живут в Украине, летают ракеты, не важно, чьи это ракеты, но ракеты. И это соответственно война... Так я ей написал: "Пора выбирать, деньги ли и карьера или все-таки твоя страна, в которой ты выросла, и о которой ты говорила, что сильно любишь". Сообщение было прочитано, но ответа не было", - рассказал ведущий.

В противовес Лорак он вспомнил другую украинскую певицу с не менее успешной карьерой в стране-агрессоре - Веру Брежневу. Демин признался, что горд знакомством с ней, ведь она нашла в себе смелость отказаться от всего и занять позиции настоящей патриотки Украины.

"Из всех российских и украинских артистов я написал только одной, что я горжусь знакомством с ней. И это Вера Брежнева. Я горжусь, что знаком с ней, потому что она с первого дня... Я просто знаю ее позицию еще до войны. Вообще войны в 2014 году. Я знаю ее позицию по многим вопросам, которую она не озвучивала, но сейчас, когда началось полномасштабное вторжение и полномасштабная война, она четко показала, что она настоящая патриотка своей страны", - подчеркнул ведущий.

Слава Демин писал Ани Лорак в начале войны, но позже понял, что это бесполезно / instagram.com/slavademin_official

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Ранее украинский певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

Также Главред рассказывал, что российский и американский журналист, ведущий и писатель Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине.

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