"Глупая фальшь": "черненькая из НеАнгелов" опровергла слухи про побег в РФ

Викторию Смеюху даже поддержала Слава Каминская, с которой певица ссорилась до полномасштабной войны.

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Виктория Смеюха назвала фальшью слухи про ее отъезд в страну-оккупанта в поисках лучше жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Украинская певица Виктория Смеюха, которая ранее была частью девичьего поп-дуэта НеАнгелы, стала очередной "жертвой" блогера-сплетника Беспалова, который недавно заявил, что артистка якобы бежала в рф в надежде построить там более успешную музыкальную карьеру.

Эта новость вызвала сильный общественный резонанс. За комментарием обратились к самой Смеюхе, которая от интервью отказалась, но пообщалась в социальных сетях с журналистом и ведущим Славой Деминым.

В своем YouTube-шоу он опубликовал скриншоты переписки с Викторией, которая отрицает обвинения в сотрудничестве со страной-оккупантом, и называет эти слухи "глупой фальшью" и "чужим грязным пиаром".

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"Комментировать можно настоящие вещи и факты, а не глупую фальшь. Ты же хорошо меня знаешь, никогда не поддерживаю чужой грязный пиар, а тем более в такое сложное для нашей страны время", - заявила Смеюха, и отметила, что все время находилась в Киеве, но недавно покинула столицу, чтобы навестить родственников.

Примечательно, что на своей странице в Instagram за бывшую коллегу заступилась и Слава Каминская, у которой после распада НеАнгелов, были с Викой натянутые отношения. "Не в москве она. Если бы вы знали правду, вы бы заткнули свои языки в рот и извинялись бы очень долго", - говорит Каминская.

Виктория Смеюха назвала фальшью слухи про ее отъезд в страну-оккупанта в поисках лучше жизни / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Ранее звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк критически высказался про мужчин, которые сбежали из Украины во время войны, и за границей не делают ничего ради победы нашей страны.

Также с необычной инициативой выступила Оля Полякова - в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса про миллион каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.

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