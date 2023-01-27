"Газонокосилки прямо над головой": Полякова эмоционально рассказала об атаке вражеских дронов

Певица Оля Полякова рассказала, как пережила атаку иранских дронов камикадзе (которых запустили русские) в ночь с 25 на 26 января.

Полякова эмоционально рассказала об атаке вражеских дронах / коллаж фото Instagram

Известная украинская поп-певица Оля Полякова вышла в Сеть с очень эмоциональным рассказом о том, как она переживала в своем доме на Киевщине атаку дронов-камикадзе (которые запустили русские оккупанты) в ночь с 25 на 26 января. Об инцидента артистка рассказала в Instagram-stories.

"Всем привет. Ну и ночка сегодня была. У меня газонокосилки летали прямо над головой. Так громко и так близко еще ни разу не было. Я в пол ночи не спала", – рассказала Полякова.

Впрочем, говорит певица, ночная и утренняя атаки не помешали певице выполнить запланированную спортивную тренировку.

"Несмотря на то, что в нашей стране продолжается война, и сегодня были ракетные удары, и я сегодня пол ночи не спала, я считаю, что тренировке быть. К тому же ко мне уже приехал мой тренер. Тренировка сама себя не сделает", – подытожила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно

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