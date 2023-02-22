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Газманов спел "Офицеры" и заклеил логотип известного бренда на куртке

22 февраля 2023, 21:07
Олег Газманов постеснялся показать, что его куртка сделана в Италии, а не на фабрике "Крестьянка" в террористической России.
Олег Газманов
Олег Газманов / скриншот YouTube

Путинист Олег Газманов который ранее сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев, выступил на путинском шабаше в Москве, который провели в преддверии годовщины начала жестокой и захватнической войны в Украине.

Он не просто спел патриотичную столетнюю песню "Офицеры" и поотжимался, а также потрусил тестикулами в куртке известного бренда, на которую обычному россиянину нужно копить годами.

видео дня
"Праздник не праздник, если Газманов не отжался сто миллионов раз", - написала в своем Телеграмм-канале журналистка Ксения Собчак. Она же опубликовала видео, где стареющий Газманов прыгает в угаре на сцене стадиона, а логотип его куртки заклеен черным скотчем.

Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет.

Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.

Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.

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Олег Газманов
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