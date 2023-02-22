Газманов спел "Офицеры" и заклеил логотип известного бренда на куртке

Путинист Олег Газманов который ранее сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев, выступил на путинском шабаше в Москве, который провели в преддверии годовщины начала жестокой и захватнической войны в Украине.
Он не просто спел патриотичную столетнюю песню "Офицеры" и поотжимался, а также потрусил тестикулами в куртке известного бренда, на которую обычному россиянину нужно копить годами.
Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет.
Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.
Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.
Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.
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