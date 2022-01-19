Гаспар Ульель сорвался со скалы - французского актера экстренно госпитализировали

Артист без сознания переправлен вертолетом в госпиталь.
Звезда фильмов Ганнибал: Восхождение и Сен-Лоран. Стиль - это я, французский актер Гаспар Ульель упал с горы. Сейчас за его жизнь борются врачи Университетского госпиталя Гренобля.
Несчастный случай произошел 18 января около 16:00 по местному времени на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе.
Актер катался на лыжах и упал со склона недалеко от перекрестка двух съездов. Предполагается, что причиной падения может быть столкновение с другим лыжником.
Гаспара Ульеля в бессознательном состоянии на вертолете доставили в больницу.
Подробности состояния актера пока не раскрываются. Его агент от комментариев также воздерживается.
Об инциденте сообщают Le Dauphine Libere.
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