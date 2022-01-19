Гаспар Ульель сорвался со скалы - французского актера экстренно госпитализировали

Гаспар Ульель в к/ф Ганнибал: Восхождение / imdb.com

Звезда фильмов Ганнибал: Восхождение и Сен-Лоран. Стиль - это я, французский актер Гаспар Ульель упал с горы. Сейчас за его жизнь борются врачи Университетского госпиталя Гренобля.

Несчастный случай произошел 18 января около 16:00 по местному времени на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе.

Актер катался на лыжах и упал со склона недалеко от перекрестка двух съездов. Предполагается, что причиной падения может быть столкновение с другим лыжником.

Гаспара Ульеля в бессознательном состоянии на вертолете доставили в больницу.

Подробности состояния актера пока не раскрываются. Его агент от комментариев также воздерживается.

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Об инциденте сообщают Le Dauphine Libere.

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