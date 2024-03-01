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Гарик Кричевский показал редкое фото 20-летнего сына-красавчика

Анна Подгорная
1 марта 2024, 00:38
Поклонники популярного артиста в восторге от того, каким вырос его наследник.
Гарик Кричевский
Гарик Кричевский показал, как выглядит его младший сын Даниэль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/garikkrichevskyi

Украинский шансонье Гарик Кричевский всегда с теплом отзывается про свою семью, хоть и нередко жертвовал важными моментами с близкими ради музыки. Эти переживания частично отражены в песне артиста под названием "Скитание".

Цитатой из трека Кричевский начал свое послание к сыну Даниэлю, которому 29 февраля исполнилось 20 лет - "... Я не помню, как выросла дочка, сын родился – я тоже в пути..."

Само поздравление в блоге артиста в Instagram оказалось более оптимистичным. В нем Кричевский выразил уверенность, что его сын непременно достигнет поставленных целей. "Сегодня Дане 20. В этом возрасте, если к мечте приложить труд, упорство и удачу - все получится! Поздравляю!" - пишет гордый отец.

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Гарик Кричевский также показал редкое фото сына Дани, который продолжает семейную традицию, и тоже учится на медика, как и его старшая сестра, отец и бабушка с дедушкой по отцовской линии. В комментариях поклонники не обошли вниманием внешнюю привлекательность будущего врача.

Даниэль - младший сын Гарика Кричевского. У артиста также есть дочь Виктория (1997).

Даниэль Кричевский
Гарик Кричевский показал, как выглядит его младший сын Даниэль / instagram.com/garikkrichevskyi

Кто такой Гарик Кричевский?

Гарик Кричевский - украинский автор-исполнитель в жанре шансон, музыкант, ведущий. Заслуженный артист Украины (2004). Выпустил 11 альбомов. Принимал участие в телепроектах "Зірка+Зірка", "Крутые девяностые", "Битва хоров".

Ранее музыкальный продюсер Константин Меладзе впервые за долгое время нарушил молчание и нежно обратился к средней дочери. Он поздравил Лию с важным юбилеем.

Также ведущий Слава Демин пожаловался на неудачу в отношениях - его чувства отвергли. Несколько лет назад шоумен развелся, но не отчаивается найти новую любовь.

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