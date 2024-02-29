Слава Демин пожаловался на неудачу в отношениях

Телеведущий Демин при этом сообщил, что особенно не переживет.

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Слава Демин рассказал об амурной неудаче / Коллаж Главред, фото Instagram/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин рассказал о неудавшихся отношениях.

На своей странице в Instagram, ведущий сделал философский пост. "Бывает влюбленность, которая перерастает в большую любовь. Но когда ты предлагаешь человеку отношения, а он их отвергает, то влюбленность проходит... Бывает...", - написал селебрити.

Подписчики ведущего решили поддержать его и стали писать свои истории: как влюблялись, как ждали своих половинок, как женились.

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Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Позже он также ответил на комментарии: "Друзья, не думайте, что я жалуюсь. Это констатация факта и интересный жизненный опыт".

Напомним, ранее Слава Демин рассказывал поклонникам, что его единственному сыну, 13-летнему Владиславу, предстоит операция. Хирургическое вмешательство было назначено на 6 декабря и было необходимостью, так как подросток без процедуры постоянно болел.

Ранее также Слава Демин побывал в необычной для себя роли - в свой День рождения он оказался по ту сторону "баррикад". Его коллега задавала ему личные вопросы, а он на них отвечал.

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