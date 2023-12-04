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Сыну известного ведущего потребовалась срочная операция

Анна Подгорная
4 декабря 2023, 21:33
Слава Демин очень переживает за здоровье юноши перед его первым серьезным хирургическим вмешательством.
Слава Демин с сыном
Слава Демин рассказал про операцию сына-подростка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин, вопреки своему не самому счастливому детству, стал внимательным и заботливым отцом для единственного сына. Опеку над 13-летним Владиславом он делит с бывшей женой, и часто в своем блоге в Instagram делится подробностями взаимоотношений с подростком.

Так недавно шоумен не на шутку напугал подписчиков снимком с Владом в больнице. Демин рассказал, что мальчик проходит различные анализы, а в среду ему предстоит операция под общим наркозом.

После посещения ЛОРа Влад получил рекомендацию об удалении аденоидов - в противном случае у него могут возникнуть проблемы с дыханием и носовой перегородкой. Ведущий счел вывод врача правильным и стал готовить наследника к процедуре.

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При этом он отметил, что и он сам, и мама мальчика жутко нервничают перед предстоящей операцией. Что же касается Влада, то подросток видит в этом увлекательное приключение, и ждет этого больше, чем Дня святого Николая.

Слава Демин с сыном
Слава Демин рассказал про операцию сына-подростка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала про победу, перемены в отношениях с Владимиром Зеленским во время войны, а также в нем самом.

Также ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук прокомментировала слухи о беременности. Она замужем уже два года и поклонники с нетерпением ждут от нее хороших новостей.

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