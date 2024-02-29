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Константин Меладзе нарушил молчание и нежно обратился к дочери

Анна Подгорная
29 февраля 2024, 13:55
Музыкальный продюсер не смог сдержать эмоции в особенный для него день.
Константин Меладзе, Лия Меладзе
Константин Меладзе поздравил Лию Меладзе с юбилеем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Музыкальный продюсер Константин Меладзе в наши дни поддается критике из-за его молчания про войну в Украине - ему удалось построить успешную карьеру и в Украине, и в стране-оккупанте, и за два года он так и не высказался публично о том, чью сторону поддерживает.

Молчание Меладзе нарушает лишь ради самых близких. Так 29 февраля на своей странице в Instagram он поздравил свою среднюю дочь Лию с юбилеем.

Константин показал серию фото с девушкой, и оставил нежную подпись с эмодзи красного сердечка: "Лиюшка. 20". Это первый пост музыкального продюсера с сентября 2023 года. Тогда он опубликовал анонс нового трека с экс-участницей группы ВИА Гра Софией Тарасовой, который породил слухи про их роман.

видео дня

Лия Меладзе - средняя дочь Константина Меладзе, которая появилась в браке музыкального продюсера с Яной Сумм. От этого союза у него также есть дочь Алиса (2000) и сын Валерий (2005).

Константин Меладзе, Лия Меладзе
Константин Меладзе поздравил Лию Меладзе с юбилеем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Кто такой Константин Меладзе?

Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

Ранее 44-летний украинский боксер Вячеслав Узелков сообщил, что перенес операцию и надеется на скорое выздоровление. Недавно спортсмен жаловался на проблемы со здоровьем из-за профессионального спорта.

Также певец-воин Виталий Козловский рассказал, как его покойный отец оценил конфликт артиста с его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Вражда на фоне финансов длится между ними уже более 10 лет.

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