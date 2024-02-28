После рассказа об инвалидности: боксер Узелков перенес операцию

44-летний украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков с начала февраля "мотается" по медицинским учреждениям - он дважды перенес госпитализацию, и в те редкие случаи, когда спортсмен выходил на связь с поклонниками, он рассказывал о плохом самочувствии.
Позже Узелков завуалированно сообщил, что причина его бед заключена в последствиях от занятий спортом на профессиональном уровне, и даже заговорил об инвалидности. Помощь Вячеслав нашел в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова.
Сегодня в блоге спортсмена в Instagram появилось сообщение о том, что он перенес в больнице Шалимова операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно и он настроен на скорое восстановление.
"Благодарю врачей больницы Шалимова. Жизнь продолжается. Пару дней и в бой. Операция позади", - написал Вячеслав Узелков и опубликовал короткий ролик из своей больничной палаты.
Кто такой Вячеслав Узелков?
Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
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