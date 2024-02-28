"Все еще не могу поверить": экс-жена Кличко рассказала, как праздновала 50-летие

Наталья Егорова в особенную дату получила целых три вечеринки.

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Наталье Егоровой исполнилось 50 лет - именинница рассказала про вечеринки и возраст / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова недавно возобновила свою модельную деятельность, которую пришлось прервать в начале двухтысячных из-за появления семьи и детей. Теперь она исследует просторы профессии для тех, "кому слегка за...".

В новом амплуа Егорова встретила юбилей - 50 лет. В своем блоге в Instagram она рассказала, как праздновала эту знаменательную дату. Сперва ее дочь Лиза в канун Дня рождения срочно вызвала ее домой - она сказала маме, что их аквариум треснул, вода пролилась и необходима помощь Наталии. Когда та примчалась, дома ее ждала сюрприз-вечеринка в семейном кругу.

В праздничное утро веселье продолжилось - на завтрак имениннице презентовали торт. А уже вечером Наталья Егорова отпраздновала свое 50-летие в третий раз - в ресторане с друзьями.

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"Я все еще не могу в это поверить! Мне 50... Спасибо всем за чудесные пожелания. Я бесконечно благодарна за свою прекрасную жизнь. Я бесконечно благодарна всем тем прекрасным людям, близким, моей семье, моим детям, моим друзьям, которые были, есть и будут рядом со мной во все моменты моей жизни, в взлетах и ​​падениях, в радости и в горе, в счастье и в унынии. Люди, которые окружают мою жизнь – это мое самое ценное богатство. Я люблю вас всех. И с большим интересом и волнением вхожу в новую главу своей жизни", - написала счастливая Егорова.

Наталье Егоровой исполнилось 50 лет - именинница рассказала про вечеринки и возраст / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Кто такая Наталья Егорова? Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

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