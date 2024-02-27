Стал жестче: Маричка Падалко рассказала, как за время войны изменился ее муж

Телеведущая рассказала об изменениях, которые случились с ее мужем.

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Маричка Падалко рассказала про своего мужа / Коллаж Главред, фото Instagram/marichkapadalko, ehorsobolev

Украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко и жена журналиста Егора Соболева, который защищает Украину с первых дней российского полномасштабного вторжения, рассказала о том, как изменился ее муж за время службы.

В интервью изданию Обозреватель, селебрити рассказала о том, что она не заметила особенных перемен в состоянии Соболева, однако он сам говорит, что стал жестче.

"Я особо не замечаю, что Егор изменился, но он говорит, что стал злее, – добавляет Маричка Падалко. – Скорее – для себя, потому что в отношении семьи, каких-то бытовых вещей – он очень спокоен. Мне кажется, что пока это не критично. И он отдает себе отчет, что надо будет над этим работать после Победы".

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К слову, ведущая также отметила, что она тоже изменилась за два года войны: "Стало тяжело находить моменты, чтобы чувствовать себя счастливой, ощущать радость. Этот навык я потеряла. Думаю, это связано не только с тем, что мой муж находится на фронте, а вот – вообще. Раньше мне легко было почувствовать радость от малейших вещей, сейчас нет, даже когда до этого есть все условия. Еще я стала более прагматичной, но не считаю, что это сила. Мне кажется, что сила как раз в отчаянных поступках".

Кто такая Маричка Падалко Маричка Падалко - украинскаяжурналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Напомним, ранее Падалко сообщила, что ее сын Михаил принял решение о вступлении в ряды ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения, и был категорически против того, чтобы выезжать за границу. Тогда ему было 15. Родители настаивают, чтобы он повременил с выбором.

Ранее также телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.

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