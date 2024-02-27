Маша Ефросинина показала редкие фото из Крыма: "Большая мечта"

Ведущая поделилась драгоценными воспоминаниями про свою малую Родину.

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Маша Ефросинина в юности - ведущая показала архивные фото из Крыма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина родилась и выросла в Керчи, и первые яркие воспоминания у ее связаны с Крымом. Поэтому оккупация полуострова для нее стала личной трагедией.

Своими чувствами в десятую годовщину Дня крымского сопротивления российской оккупации Ефросинина поделилась в своем блоге в Instagram. Она призналась, что болезненно воспринимает тот факт, что уже столько времени не может посетить свою малую Родину, где похоронены ее бабушка и дедушка, отец, и воспоминания про украинский Крым.

"Я именно из тех людей, для которых война началась в 2014 году. Тогда я потеряла свой Крым. Подданные тогда уже безумного диктатора пришли, оккупировали и забрали его. Забрали мой дом и физическую связь с городом Керчь, где я родилась и провела детство и юность. Из-за моих сообщений, выступлений и публичных высказываний против аннексии Крыма враг сразу внес меня в списки. Еще тогда внес в свои [чертовы] списки. Так что я не была на своей Родине более десяти лет", - пишет ведущая.

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Она также показала несколько фото из семейного архива, снятых в Керчи: счастливая и улыбающаяся Маша с родителями на фоне моря и Маша-выпускница с учителями и семьей. Снимки символизировали ее "большую мечту поехать домой, в ее украинский Крым".

Маша Ефросинина в юности - ведущая показала архивные фото из Крыма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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