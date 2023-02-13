Финский актер продает украинские блюда, чтобы помочь Украине

Артист, который много снимался в российском кино, встал на сторону Украины.

Вилле Хаапасало / www.helsinginuutiset.fi

Финский актер Вилле Хаапасало, который снимался в российских фильмах "Кукушка" и "Особенности национальной охоты/рыбалки", решил аннулировать свой российский бизнес и начал помогать украинцам.

Знаменитость, который ранее популяризировал в Финляндии грузинскую кухню, организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает борщ и пампушки, приготовленные по национальному украинскому рецепту.

Часть прибыли, артист передает детям, пострадавшим от российской террористической агрессии.

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Напомним, ранее стало известно о том, что российская певица ртом с отвратительным псевдонимом Инстасамка, которая все еще звучит в машинах и смартфонах украинцев сообщила, что задонатила большую сумму на нужны террористов и оккупантов, армию России.

На страницах своих социальных сетей "самка" написала, что пожертвовала на армию России, которая убивает и насилует украинских женщин и детей, почти миллион рублей (около 300 000 гривен).

Кроме того, путинист Олег Газманов который ранее сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев, оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет.

Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.

"Он не служил, у него нет таких навыков", - заявил Газманов.

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