Финал Нацотбора на Евровидение-2023: дата проведения и дополнительный участник

Через полтора месяца Украина узнает имя артиста, который с честью продемонстрирует свой талант на Евровидении в Швеции.

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Нацотбор на Евровидение-2024 - когда состоится финал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Музыкальный конкурс Евровидение-2024 состоится 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция. Победный кубок на родину уже во второй раз привезла певица Loreen.

И пока шведы готовятся принимать у себя грандиозное музыкальное событие, украинцы в предвкушении от финала Национального отбора, на котором определится, кто представит Украину на Евровидении в 2024 году. В десятку финалистов вошли alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK и Ziferblat.

Имя одиннадцатого конкурсанта будет оглашено 29 декабря. Его определит зрительское голосование. Среди потенциальных финалистов: ANKA, Carpetman, KARYOTYPE, KRYLATA, PARFENIUK, SHÉPA, STASYA, SWOIIA и TESLENKO. Участница Julia Belei сняла свою кандидатуру с голосования по личным причинам.

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Кроме того Суспільне мовлення уже объявили, когда состоится Нацотбор-2024. Грандиозный концерт, на котором жюри и зрители выберут артиста-представителя Украины на Евровидении-2024, состоится 3 февраля 2024 года.

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е. Позже свое желание выступить на Евровидении-2024 от Украины выразил певец Иво Бобул, который абсолютно уверен в своем успехе.

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