Евровидение 2024: под каким номер выступит Украина в финале конкурса

Уже завтра, 11 мая, в Мальме пройдет Grand Final Евровидения 2024. Отметим, что еще в первом полуфинале Украина добыла место в финале конкурса.
Впервые за многие годы голосовать за участников можно будет не после всех выступлений, а с выходом на сцену первого участника конкурса.
Как сообщают на странице Евровидения в соцсетях, исполнители будут выступать в таком порядке:
- Marcus & Martinus – Unforgettable (Швеция)
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (Украина)
- ISAAK – Always On The Run (Германия)
- TALI – Fighter (Люксембург)
- Joost Klein – Europapa (Нидерланды)
- Eden Golan — Hurricane (Израиль)
- Silvester Belt – Luktelk (Литва)
- Nebulossa — ZORRA (Испания)
- 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Эстония)
- Bambie Thug – Doomsday Blue (Ирландия)
- Dons — Hollow (Латвия)
- Marina Satti — ZARI (Греция)
- Olly Alexander – Dizzy (Британия)
- Gåte — Ulveham (Норвегия)
- Angelina Mango – La noia (Италия)
- TEYA DORA – RAMONDA (Сербия)
- Windows95man – No Rules! (Финляндия)
- iolanda — Grito (Португалия)
- LADANIVA — Jako (Армения)
- Silia Kapsis — Liar (Кипр)
- Nemo — The Code (Швейцария)
- Raiven — Veronika (Словения)
- Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Хорватия)
- Nutsa Buzaladze — Firefighter (Грузия)
- Slimane – Mon Amour (Франция)
- Kaleen — We Will Rave (Австрия)
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.
Евровидение 2024 - последние новости
Отметим, итальянская певица зажгла главную сцену второго полуфинала Евровидение 2024. Анжелина Манго, которая исполнила песню "La Noia", заработала аплодисменты буквально с первых аккордов своей песни с латиноамериканскими мотивами.
А также после того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.
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