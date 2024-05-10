Евровидение 2024: известны все финалисты конкурса

Финалисты Евровидения 2024 уже в эту субботу выступят на главной сцене в Швеции.

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Евровидение-2024 - стали известны все финалисты/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

После завершения второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2024, стало известно, что в финал проходят следующие страны: Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения.

Таким образом, в финале мирового шоу будут сражаться 26 стран, в том числе и Украина.

В первом полуфинале квалификацию одержали следующие страны: Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Люксембург и Ирландия.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Отметим, что Украина в лице alyona alyona & Jerry Heil вошла в финал Евровидения 2024 и выступит в субботу вместе с другими участниками. Выступление артисток в полуфинале собрало множество положительных отзывов, а зал реагировал аплодисментами буквально с первых аккордов украинской песни.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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