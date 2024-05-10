УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурса

Алена Кюпели
10 мая 2024, 00:18
179
Финалисты Евровидения 2024 уже в эту субботу выступят на главной сцене в Швеции.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - стали известны все финалисты/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

После завершения второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2024, стало известно, что в финал проходят следующие страны: Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения.

Таким образом, в финале мирового шоу будут сражаться 26 стран, в том числе и Украина.

В первом полуфинале квалификацию одержали следующие страны: Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Люксембург и Ирландия.

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Отметим, что Украина в лице alyona alyona & Jerry Heil вошла в финал Евровидения 2024 и выступит в субботу вместе с другими участниками. Выступление артисток в полуфинале собрало множество положительных отзывов, а зал реагировал аплодисментами буквально с первых аккордов украинской песни.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евровидение-2024. Второй полуфинал
Реклама

Главное за день

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурса

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурса

00:18 Stars
"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

00:15 Украина
На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:41 Украина
Все главные новости

Популярное

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина 211748

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна 127122

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда 15275

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы Парада Победы в Москве 12684

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

Последние новости

00:42

Путинистка Алена Апина удивила жутким видом после пластики

00:40

На хитрой оптической иллюзии спрятался зверь: найдите медведя за 5 секунд

00:18

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурсаВидео

00:15

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

09 мая, четверг
23:32

Итальянка подорвала второй полуфинал Евровидения 2024Видео

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и КазахстанеТарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане
22:52

Фаворит Евровидения-2024 огорошил своим выступлением в прямом эфире - зажег сцену

22:46

Россия не решится на войну с НАТО: Коваленко объяснил причинуВидео

22:41

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:33

Сложная математическая загадка: нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд

Реклама
22:29

Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

22:15

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит - онлайн-трансляция

22:03

"Подсела" на препараты: фанаты заподозрили,что у путинистки Валерии анорексия

21:56

Украина получит дополнительные установки HIMARS: в Германии назвали точное количество

21:23

Уклонистов могут жестко наказывать блокировкой счетов: в Раде назвали условие

21:21

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

21:13

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

21:10

Опухоль: мать Ким Кардашьян поделилась тревожными новостями

20:23

Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожаяВидео

20:09

Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс "перевернула мир" необычным талантомВидео

20:09

Как Путин подменил культ Второй мировой культом войны в Украинемнение

Реклама
19:46

Неожиданная правда прорвалась на росТВВидеоблоги

19:37

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

19:24

У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

19:05

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

18:33

Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

18:01

Мятеж Пригожина 2.0. Как режим Путина идет к войне в Кремлемнение

17:57

Никто бы не узнал: Катя Осадчая показала свое раритетное фото 20-летней давности

17:51

"Мы уменьшим потери на поле боя": Зеленский - о борьбе с Путиным

17:44

Украина в скором времени стабилизует фронт: Коваленко назвал срокиВидео

17:23

"Путин этого боится": Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии

17:07

"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

16:55

Что нельзя делать с деньгами, чтобы не пришла бедность: приметы 10 мая

16:52

Как вывести ос из дома: женщина рассказала рецепт действенного спрея из трех ингредиентов

16:42

Сколько можно хранюить консервацию: как постоянно обеспечить себе вкусную еду

16:38

Украина может остановить наступление РФ на Востоке: Зеленский назвал важное условие

16:06

Россияне модернизировали ракеты Х-101 для ударов по Украине: в ВСУ оценили угрозу

16:05

Российскому послу в Варшаве сделали "приятный" подарок к 9 мая

15:23

Для чего в самолетах есть пепельницы, если там запрещено курить: ответ удивитВидео

15:17

Удар на рекордные 1500 километров вглубь РФ: дроны СБУ атаковали нефтебазу в Башкортостане

15:07

Названа парламентская фракция, которая заработала больше всего в войну – "Евросолидарность" Порошенко

Реклама
15:06

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили СетьВидео

14:59

Залужного уволили с военной службы: он получил новое назначение

14:52

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

14:30

Признаки того, что ваша стиральная машина нуждается в чистке

14:21

РФ может напасть на еще 2 страны уже в этом году: Загородний сделал неутешительный прогноз

14:02

Две ГЭС выведены из строя: в "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях

13:45

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

13:40

"Были погрешности": Джамала оценила шансы Украины на победу в Евровидении-2024Видео

13:32

"Олененок" на Netflix: настоящая Марта раскрыла свою личность

13:11

СБУ ударила дронами по перевалочным нефтебазам на Кубани - СМИ

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять