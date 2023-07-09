Евровидение-2024: где и когда состоится песенный конкурс

Организаторы музыкального соревнования уже принялись за дело, и делятся первыми подробностями про Евровидение в 2024 году.

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Евровидение-2024 - известны дата и место проведения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Музыкальный конкурс Евровидение-2024 в Швецию вместе с победным кубком привезла певица Loreen - на конкурсе 2023-его года, который проходил в Ливерпуле от имени Украины, она одержала победу.

И хоть до следующего соревнования осталось чуть меньше года, организаторы уже начали активную подготовку. На официальном сайте Евровидения уже появились первые подробности о предстоящем конкурсе.

Так Евровидение-2024 будет принимать город Мальме. Первый, второй полуфинал и гранд-финал состоятся 7, 9 и 11 мая соответственно. Для города это будет третье Евровидение: конкурс уже проходил там в 1992 году (победа певицы Каролы) и в 2013 году (первая победа Loreen).

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Примечательно, что Швеция - одна из стран с наибольшим количеством побед на конкурсе. Евровидение-2024 будет для страны седьмым по счету подобным мероприятием.

Евровидение-2024 - известны дата и место проведения / instagram.com/eurovision

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е.

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