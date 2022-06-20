Евгений Кошевой не сдержал слез: жена комика показала видео с его старшей дочерью

Евгений Кошевой расплакался из-за встречи со старшей дочерью Варварой / instagram.com/yalta_k

Ксения Кошевая, танцовщица, дизайнерка и жена украинского актера, шоумена и комика Евгения Кошевого, на своей странице в Instagram показала лучший способ, которым сейчас можно поздравить мужчину с Днем отца.

Женская половина семьи Кошевых выехала из Украины, пока в стране идет война. Комик же с коллегами сейчас путешествует по Европе с благотворительными концертами в помощь пострадавшим от военной агрессии РФ.

Артист летел из Румынии в Германию с пересадкой в Болгарии. Там, в аэропорту Кошевому устроила сюрприз его старшая дочь Варвара.

В аэропорту комика встречали друзья. Пока он обнимался с ними, к нему сзади тихонько подкралась его дочь. Едва завидев ее, шоумен схватил Варю на руки, начал целовать и не выпускал из своих объятий. И отец и дочь не могли перестать глядеть друг на друга глазами, полными слез.

В подписи к видеоролику встречи отца и дочери Ксения поблагодарила друзей, которые помогли организовать этот сюрприз для Кошевого, а также поздравила супруга с Днем отца.

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Ранее популярный юморист Евгений Кошевой рассказал свою позицию насчет того, собирается ли он идти на фронт в составе ВСУ.

Кроме этого украинский ведущий шоу Твій день на 1+1 Тимур Мирошниченко показал трогательное видео встречи со своими детьми впервые за более чем 100 дней войны в Украине.

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