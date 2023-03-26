Евгений Клопотенко рассказал про роман с избранницей Владимира Остапчука

Кулинар отметил, что он и шоумен гораздо ближе друг другу, чем тот мог догадываться.

Евгений Клопотенко и Владимир Остапчук строили отношения с одной и той же женщиной / instagram.com/klopotenko, instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко придерживается свободных взглядов в том, что касается любви и отношений. Он убежден, что не сможет принадлежать только одной женщине и имеет, как правило, несколько партнерш.

Среди них оказалась и одна из возлюбленных шоумена Владимира Остапчука - кулинар пригласил его на свое шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком", и рассказал эту пикантную деталь.

"У нас была с тобой общая девушка. Была девушка, с которой ты когда-то встречался, и я с ней также встречался. Представляешь? Чтобы ты просто знал, что мы с тобой намного ближе, чем ты можешь себе представить. Мы почти с тобой целовались", - ошарашил Остапчука Клопотенко.

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Правда, из соображений такта, имени избранницы, которая их с ведущим "породнила", Евгений раскрывать не стал. Лишь сообщил, что имя загадочной женщины начинается на букву "К". Остапчук уточнил, сколько букв в ее имени, и заявил, что понял, о ком идет речь, когда выяснилось, что букв четыре.

К слову, среди известных избранниц шоумена, имена на "к" носит его вторая бывшая жена Кристина Горняк, и нынешняя девушка Катя Полтавская.

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