"Это вызов. И мы его приняли": Даша Кацурина из-за вражеского обстрела потеряла огромные деньги

Даша Кацурина рассказала, что ее бизнес понес огромные убытки из-за вражеского дрона / instagram.com/katsurina.online

Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина сообщила, что из-за вражеских обстрелов ее бизнес понес огромные убытки.

На странице своего бренда одежды в Instagram бизнесвумен рассказала, что поддерживать украинскую экономику и производителя во время войны - сложное испытание. Украинский бизнес ежедневно попадает под вражеские обстрелы вместе с мирным населением и объекта критической инфраструктуры.

На сей раз из-за вражеской жестокости и беспринципности пострадал бизнес Кацуриной. По ее подсчетам, ее дело понесло убытков на более чем 1 млн. гривен.

"Каждый день для украинского бизнеса - это борьба. Вчера мы стали жертвами российской атаки. Дрон, который был направлен на объект инфраструктуры Полтавы, сбили силы ППО, но не обошлось без потерь. Основное производство Katsurina находится в городе Полтава. Так получилось, что сбитый вражеский дрон упал на грузовое отделение Новой почты, где в это время на отправку готовили партию пуховиков из новой коллекции. Потери, которые мы понесли, составляют более 1 млн. гривен. Производство в условиях войны - это вызов. И мы его приняли. Как и миллионы украинцев, которые остались и продолжают поддерживать экономику страны", - говорится в сообщении.

Также Даша и ее команда отметили, что они счастливы, что кроме материальных потерь, не было человеческих - от этой атаки никто не пострадал физически. Кацурина уже приступила к разработке антикризисного плана для своей компании.

Даша Кацурина рассказала, что ее бизнес понес огромные убытки из-за вражеского дрона / instagram.com/katsurina.online

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