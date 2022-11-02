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"Это вызов. И мы его приняли": Даша Кацурина из-за вражеского обстрела потеряла огромные деньги

2 ноября 2022, 17:56

Девушка Дантеса рассказала, с какими трудностям приходится сталкиваться украинскому бизнесу в условиях войны по вине неадекватного "соседа".

Даша Кацурина
Даша Кацурина рассказала, что ее бизнес понес огромные убытки из-за вражеского дрона / instagram.com/katsurina.online

Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина сообщила, что из-за вражеских обстрелов ее бизнес понес огромные убытки.

На странице своего бренда одежды в Instagram бизнесвумен рассказала, что поддерживать украинскую экономику и производителя во время войны - сложное испытание. Украинский бизнес ежедневно попадает под вражеские обстрелы вместе с мирным населением и объекта критической инфраструктуры.

На сей раз из-за вражеской жестокости и беспринципности пострадал бизнес Кацуриной. По ее подсчетам, ее дело понесло убытков на более чем 1 млн. гривен.

"Каждый день для украинского бизнеса - это борьба. Вчера мы стали жертвами российской атаки. Дрон, который был направлен на объект инфраструктуры Полтавы, сбили силы ППО, но не обошлось без потерь. Основное производство Katsurina находится в городе Полтава. Так получилось, что сбитый вражеский дрон упал на грузовое отделение Новой почты, где в это время на отправку готовили партию пуховиков из новой коллекции. Потери, которые мы понесли, составляют более 1 млн. гривен. Производство в условиях войны - это вызов. И мы его приняли. Как и миллионы украинцев, которые остались и продолжают поддерживать экономику страны", - говорится в сообщении.

Также Даша и ее команда отметили, что они счастливы, что кроме материальных потерь, не было человеческих - от этой атаки никто не пострадал физически. Кацурина уже приступила к разработке антикризисного плана для своей компании.

Даша Кацурина
Даша Кацурина рассказала, что ее бизнес понес огромные убытки из-за вражеского дрона / instagram.com/katsurina.online

Ранее российский бизнесмен, серийный предприниматель и олигарх, основатель одноименного банка Олег Тиньков решил официально отказаться от российского гражданства.

Также украинская писательница детской литературы Лариса Ницой решила переименовать своих сказочных героев, чтобы их имена не звучали на "московский лад".

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