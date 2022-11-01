Украинская писательница решила отказаться от российских имен в своих книгах

Украинская писательница детской литературы Лариса Ницой решила переименовать своих сказочных героев, чтобы их имена не звучали на "московский лад". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Друзья, готовится к третьему переизданию моя сказочная повесть о зверушках-друзьях, когда-то ее очень полюбили дети, и вот радостная новость. Так вот, там есть такие персонажи Белочка-Милочка, Черепашка-Пашка, Вовчик-Вовусик. Милочка – придумывалась прямо в рифму, а не русская Людмила. То же и Пашка – это не русский Павел. И Вовусик – от волка, а не русский Вова", - написала она.

Она добавляет, что несмотря на такую задумку, имена сказочных героев, все равно звучат на "московский лад". Поэтому она обратилась к своим подписчикам, чтобы те помогли придумать имена для сказочных героев, которые бы рифмовались с названиями зверят.

Новость тут же подхватили российские СМИ, растиражировав по своим пабликам.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода, которая в бесчестной войне России против Украины, поддержала свою страну, поделилась очередным пропагандистским фейком.

Видимо, пропагандисты никак не могут принять то, что Светлана Лобода может не поддерживать террористическое государство, ворующее и насилующее слабых - женщин и детей. Поэтому оно периодически продуцируют фейки, чтобы очернить певицу в Украине.

"Я говорила на русском и буду говорить, как и мои родственники. Для меня это первый родной язык, а сейчас язык, на котором я зарабатываю и на котором говорит моя страна. Я знаю Украинский, я люблю Украинский, но больше денег мне приносит русский", - якобы сказала Светлана Лобода.