"Это роскошь": Королёва с Тарзаном и сыном опозорилась в Кремле

Певица Наташа Королева, которая до сих пор молчит о войне на родине, оконфузилась во время концерта в Кремле.
Одиозную артистку высмеяли в Сети за красное платье и леопардовую накидку, которые явно не сочетались. Ситуацию усугубили и образы ее сына мужа.
"Это называется "своя атмосфера", Оделись бы они нормально, их бы тут и там не обсудили. А так забыть о себе не дадут", "Думаю, ценители их творчества именно так понимают значение слова "роскошь", "Гм, их поклонникам, наверное, нравится. Да и сами от себя прутся! Хуже, когда "звёзды" в депрессии и без конца ноют во всех сетях", - писали в комментариях под снимком.
Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.
Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
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