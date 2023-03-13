"Это роскошь": Королёва с Тарзаном и сыном опозорилась в Кремле

Одиозную артистку Наташу Королёву высмеяли в Сети за нелепый наряд.

Королева, Тарзан / скриншот

Певица Наташа Королева, которая до сих пор молчит о войне на родине, оконфузилась во время концерта в Кремле.

Одиозную артистку высмеяли в Сети за красное платье и леопардовую накидку, которые явно не сочетались. Ситуацию усугубили и образы ее сына мужа.

"Это называется "своя атмосфера", Оделись бы они нормально, их бы тут и там не обсудили. А так забыть о себе не дадут", "Думаю, ценители их творчества именно так понимают значение слова "роскошь", "Гм, их поклонникам, наверное, нравится. Да и сами от себя прутся! Хуже, когда "звёзды" в депрессии и без конца ноют во всех сетях", - писали в комментариях под снимком.

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Королёва опозорилась в Кремле / соцсети

​Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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