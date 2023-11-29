'Это невозможно': экс-муж Тринчер ответил на критику их отношений, которые считают хайпом

Александр Волошин прокомментировал обвинения в том, что его отношения с исполнительницей были направлены лишь на увеличение популярности в интернете.

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Экс-муж Анны Тринчер отреагировал на упреки, что их брак был хайпом / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/annatrincher_official

На фоне недавнего объявления о разводе Анны Тринчер и Александра Волошина, бывший муж певицы ответил на комментарии, что они встречались лишь для повышения своей популярности в сети. Он подчеркнул, что решение расстаться было нелегким, но он не видел дальнейшего будущего с певицей. Об этом Волошин рассказал на свой странице в Instagram.

Блогер решил ответить на обвинения подписчиков. В своем обращении он подчеркнул, что ему грустно читать такие комментарий. Он вспомнил, как влюбился в Анну и какой путь они прошли к созданию семьи.

"Такие комментарии очень грустно читать. Я хочу дать ответ, но перед этим давайте вспомним, как я признавался Ане впервые, она мне отказала. Саша не сдался, потому что очень влюбился и через полгода попробовал снова. Мне удалось покорить ее сердечко", - рассказал Александр.

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Ответ Александра на комментарий / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Также блогер отметил, что решение о разводе было для него сложным, ведь он не так видел их будущее. Однако он благодарен артистке за совместное время, считая их отношения очень счастливыми.

"Ну а потом принял очень серьезное решение и, к сожалению, все закончилось не так, как мы мечтали...но! Я был безгранично счастлив эти 2,5 года! Я очень рад, что именно Аня была моей первой женой", - сказал Волошин.

Александр Волошин о разводе / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

По словам Волошина, его чувства к Анне были серьезными и он не смог бы играть играть в отношения или хайповать с кем-то, кого не любит. Он подчеркнул, что их жизнь, представленная в социальных сетях, была реальной и отражала счастье, которое они вместе испытали.

"Здоровые люди после этого всего сами проанализируют и поймут, что человек, который не имеет чувств и делает это ради какой-то выгоды, чтобы у него в сториз была девушка, поднять охват и хайпонуть, это невозможно. Посмотрите на эти взгляды между нами, посмотрите на наши глаза и вам все станет сразу понятно. Если говорить уже откровенно и честно, если вы проанализируете причины разрыва, то вы поймете, что я тот человек, который не может находиться в отношениях, когда нет чувств. Именно поэтому было просто невозможно создать картинку, чтобы играть на камеру. Все было настолько по-настоящему, насколько вы все видели в соцсетях", - подытожил блогер.

Развод Тринчер и Волошина

Напомним, поп-певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин объявили о разводе через год после свадьбы. Тринчер поделилась этой новостью в видео в своем Instagram, подчеркнув, что это очень болезненная тема для нее. Они были вместе с 2021 года и поженились осенью 2022 года.

Как ранее сообщал Главред, за два месяца до первой годовщины своей свадьбы Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса в их отношениях. Их отношения развивались очень быстро, а сейчас переживают сложный период. Анна и Александр обратились за помощью к семейному консультанту, пытаясь решить свои проблемы.

Анна Тринчер тогда категорически отрицала слухи о разводе.

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