УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это невозможно": экс-муж Тринчер ответил на критику их отношений, которые считают хайпом

Руслана Заклинская
29 ноября 2023, 19:47
Александр Волошин прокомментировал обвинения в том, что его отношения с исполнительницей были направлены лишь на увеличение популярности в интернете.
'Это невозможно': экс-муж Тринчер ответил на критику их отношений, которые считают хайпом
Экс-муж Анны Тринчер отреагировал на упреки, что их брак был хайпом / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/annatrincher_official

На фоне недавнего объявления о разводе Анны Тринчер и Александра Волошина, бывший муж певицы ответил на комментарии, что они встречались лишь для повышения своей популярности в сети. Он подчеркнул, что решение расстаться было нелегким, но он не видел дальнейшего будущего с певицей. Об этом Волошин рассказал на свой странице в Instagram.

Блогер решил ответить на обвинения подписчиков. В своем обращении он подчеркнул, что ему грустно читать такие комментарий. Он вспомнил, как влюбился в Анну и какой путь они прошли к созданию семьи.

"Такие комментарии очень грустно читать. Я хочу дать ответ, но перед этим давайте вспомним, как я признавался Ане впервые, она мне отказала. Саша не сдался, потому что очень влюбился и через полгода попробовал снова. Мне удалось покорить ее сердечко", - рассказал Александр.

видео дня
'Это невозможно': экс-муж Тринчер ответил на критику их отношений, которые считают хайпом
Ответ Александра на комментарий / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Также блогер отметил, что решение о разводе было для него сложным, ведь он не так видел их будущее. Однако он благодарен артистке за совместное время, считая их отношения очень счастливыми.

"Ну а потом принял очень серьезное решение и, к сожалению, все закончилось не так, как мы мечтали...но! Я был безгранично счастлив эти 2,5 года! Я очень рад, что именно Аня была моей первой женой", - сказал Волошин.

'Это невозможно': экс-муж Тринчер ответил на критику их отношений, которые считают хайпом
Александр Волошин о разводе / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

По словам Волошина, его чувства к Анне были серьезными и он не смог бы играть играть в отношения или хайповать с кем-то, кого не любит. Он подчеркнул, что их жизнь, представленная в социальных сетях, была реальной и отражала счастье, которое они вместе испытали.

"Здоровые люди после этого всего сами проанализируют и поймут, что человек, который не имеет чувств и делает это ради какой-то выгоды, чтобы у него в сториз была девушка, поднять охват и хайпонуть, это невозможно. Посмотрите на эти взгляды между нами, посмотрите на наши глаза и вам все станет сразу понятно. Если говорить уже откровенно и честно, если вы проанализируете причины разрыва, то вы поймете, что я тот человек, который не может находиться в отношениях, когда нет чувств. Именно поэтому было просто невозможно создать картинку, чтобы играть на камеру. Все было настолько по-настоящему, насколько вы все видели в соцсетях", - подытожил блогер.

Развод Тринчер и Волошина

Напомним, поп-певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин объявили о разводе через год после свадьбы. Тринчер поделилась этой новостью в видео в своем Instagram, подчеркнув, что это очень болезненная тема для нее. Они были вместе с 2021 года и поженились осенью 2022 года.

Как ранее сообщал Главред, за два месяца до первой годовщины своей свадьбы Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса в их отношениях. Их отношения развивались очень быстро, а сейчас переживают сложный период. Анна и Александр обратились за помощью к семейному консультанту, пытаясь решить свои проблемы.

Анна Тринчер тогда категорически отрицала слухи о разводе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес бракоразводный процесс Волошин Анна Тринчер новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдет

Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдет

19:17 Политика
Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм

Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм

18:49 Синоптик
НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

17:13 Политика
Все главные новости

Последние новости

20:46

Отравление жены Буданова: в ГУР рассказали, кто расследует дело

20:42

"Пусть выступает хоть за черта лысого": в РФ изрыгают желчь на сбежавших в США юных фигуристорв

20:40

В ОПУ прокомментировали заявления Безуглой об отставке Валерия Залужного

20:00

"У Насти есть симпатия к одному мужчине": брак Потапа и Каменских разломался - блогер

19:58

На Солнце произошла мощная вспышка: будет магнитная буря и северное сияние

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
19:48

О пивной партии и изменениях в европейской политике: нас ждет очень интересный 21 векмнение

19:47

"Это невозможно": экс-муж Тринчер ответил на критику их отношений, которые считают хайпом

19:40

Камалия в желто-синем декольте приехала в Сицилию

19:17

Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдетВидео

Реклама
19:13

Старушку из Бахмута "мобилизовали" с повесткой: в Украине разоблачили грубый фейк РФ

19:10

Какие статуэтки нельзя держать дома: притягивают болезни и бедность

18:49

Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм

18:35

"Под "зонтиком" брони": эксперт нашел решение проблемы нехватки людей на фронте

18:29

У Путина пожаловались на Запад и поклянчили "отношений"

18:08

Лидер группы Скай высказался про развод с женой, которая обвинила его в абьюзе

17:33

"У них агония": враг бросил все силы на захват важного города - офицер ВСУ

17:29

НАТО опровергло заявления об отсутствии плана войны у военного руководства Украины

17:28

Суд в Москве заочно арестовал Джамалу

17:15

"Единственная радость": Козловский впервые рассказал, куда ушел из Нацгвардии

17:13

НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

Реклама
16:58

F-16 полноценно заработают до конца зимы, сюрпризов от россиян не будет - Черник

16:52

Новая "Чернобаевка" для врага: россияне могут начать наступление из Беларуси - Черник

16:41

Почему голубцы назвали голубцами: невероятные сведения о популярном блюдеВидео

16:34

Если мы проиграем, нам устроят новый Голодомор - Черник

16:14

Подоляк раскрыл планы Путина по войне против Украины и назвал цель "переговоров"

15:59

"Достойное решение": украинская ведущая отправила сына убивать украинцев в армию РФ

15:58

Пускать в дом гостей категорически нельзя: почему 30 ноября лучше остаться дома

15:46

РФ накопила огромный арсенал ракет: Столтенберг предупредил о зимних обстрелах Украины

15:26

Потери оккупантов стремительно растут: бригадный генерал ВСУ сообщил об успехе

15:11

Сочная Рианна показалась через 3 месяца после родов практически в одних лосинах

14:55

Идет "охота": генерал-разведчик назвал главную версию отравления жены Буданова

14:52

Уровень потребления электроэнергии очень вырос: какие области Украины без света

14:47

В России объявили о готовности воевать с НАТО: у Лаврова разразились условием

14:46

"Тварь ты, а не милый мальчик": у Соловьева снова сдали нервы из-за Моргенштерна и МилохинаВидео

14:44

Украинцам пересчитывают доплаты к пенсиям: кому положено и сколько

14:43

Все поплывет: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется неожиданное потепление

14:18

"Это был ужас": обломок дрона повредил дом Эктора Хименеса-Браво

14:12

Уничтожены и ранены десятки россиян: детали удара по "отделу полиции" РФ на юге

14:07

Украине дали рекомендации для вступления в НАТО: Столтенберг сообщил детали

13:55

Тука рассказал, заставят ли гигантские потери армии РФ русских опомниться

Реклама
13:34

Захват трассы Алешки-Новая Каховка является главной задачей для ВСУ - Костенко

13:32

Жена Началджиоглу показала, в какую страну сбежала от мужа

13:23

Жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью: в каком она состоянии - источник

12:57

Нужно найти медведя за 11 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных:

12:56

Оккупанты задумали коварный план против ВСУ: эксперт рассказал о тяжелых боях за Бахмут

12:54

Когда Путин согласится на мир в Украине: в Reuters рассказали, чего ждет диктатор

12:44

Уничтожены десятки оккупантов: в Сети узнали об ударе по авиабазе РФ в КрымуВидео

12:41

Слишком мягко наказали: прокуратура обжаловала приговор Ступке за пьяное ДТП

12:21

Можно ли солить сало йодированной солью: неожиданный ответ для хозяек

12:18

Церковный праздник 30 ноября: что нельзя делать в день Андрея Первозванного

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять