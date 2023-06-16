"Угрожал набить морду": на Анну Тринчер в Киеве набросился охранник ЖК

Охранник начал рассказывать, что Анна Тринчер якобы не имеет права снимать видео на территории жилого комплекса.

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На Анну Тринчер в Киеве набросился охранник / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Известная украинская певица и блогерша Анна Тринчер оказалась в неприятной ситуации. На нее "набросился" охранник прямо во время съемки. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Съемка происходила в одном из столичных жилых комплексов. Анна просто хотела снять видео возле дома, но в этот момент мужчина начал выгонять её со словами, что это якобы частная территория.

Певица утверждает, что охранник обозвал её и угрожал "набить морду".

видео дня

"А мне здесь утром уже угрожали "набить морду", а еще обозвали тупой... Взрослый мужчина. Подходит охранник, начинает кричать на нас и говорить: "Вы хотите проблемы? Сейчас ребята быстро приедут, набьют вам морду". Повышал тон, переходил неоднократно на личности, называя меня тупой", — рассказала Анна Тринчер.

На Анну Тринчер в Киеве набросился охранник / фото: instagram.com/annatrincher_official

Звезда попыталась объяснить мужчине, что на территории ЖК есть ресторан, больница и много чего другого. Именно по этому территория считается не частной собственностью, а общественным местом. Тогда охранник начал обзывать Анну Тринчер и пригрозил полицией.

На Анну Тринчер в Киеве набросился охранник / фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица попыталась связаться с администрацией комплекса, чтобы оставить жалобу на охранника из-за его "неадекватного поведения". Тринчер также акцентировала внимание на том, что на этой локации ранее снимали видео многие люди и у них не возникало проблем с этим.

На Анну Тринчер в Киеве набросился охранник / фото: instagram.com/annatrincher_official

"Он не имеет права говорить мне такие вещи. Он должен показать мне соответствующий закон, или позвать администрацию, которая покажет мне соответствующую табличку. Пожалуйста, администрация, обратят внимание на своего неадекватного охранника, который не умеет общаться, угрожает, за что я могу вызвать полицию. Если это частная территория, то поставьте ворота и напишите, что людям сюда заходить нельзя", — заявила Тринчер.

Напомним, что муж Анны Тринчер раскрыл подробности брачного контракта с певицей. Александр Волошин рассказал, кто стал инициатором договора, и какой пункт супруги прописывать отказались. Молодые люди очень успешны и находятся лишь в начале их общего семейного пути.

Анна Тринчер показала жуткие шрамы после увеличения груди. С момента операции певицы прошло больше года, а рубцы в деликатном месте все еще очень заметны. Вокруг пластики артистки ходило множество споров, однако самой артистке результат очень нравится.

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