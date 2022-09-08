"Эти брови все портят": в сети смеются над зачуханной Волочковой

Анастасия Волочкова вновь разозлила поклонников своей внешностью.
Российская балерина Анастасия Волочкова стала посмешищем среди своих поклонников.
На своей страничке в Instagram она опубликовала серию фото, на которых похвасталась новым образом.
В таком виде она собралась на премьеру своего клипа.
Поклонники тут же набросились на свою любимицу. Им не сильно понравился ее наряд, а особое внимание они уделили бровям Волочковой.
"И что, даже без ног на лобовом стекле обошлось?", "В босоножках и в пальто? Сейчас как бы осень. Летом в шубе, осенью - в босоножках", "Настя, неужели у вас в кругу нет доброжелателей, которые посоветуют изменить наконец то эту ужасную форму и цвет бровей?", "Все конечно классно. Но надо брови сделать ниже и конечно решить вопрос с веками нижними и верхними", "Эти брови все портят, измените контур и цвет бровей, Анастасия", - писали в комментариях под постом.
Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
Также мы писали, что российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.
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