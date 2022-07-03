"Жалкое зрелище": певица Волочкова опозорилась, выступая в российской деревне

Певица Волочкова опозорилась выступая в российской деревне / скриншот

Российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео-отрывок выступления, на котором исполнила

"Вчера после моего творческого вечера исполнила песню в преддверии выпуска моего клипа "Глоток любви" на площади в поселении Бужарово для тех, кто не смог попасть на творческий вечер", - написала Волочкова в подписи к посту.

Судя по комментариях под видео, поклонники Анастасии предпочитают смотреть на шпагаты, нежели слушать ее пение.

"Жуть", "Жалкое зрелище", "Движения какие-то несуразные. Простите, но у вас нет чувства ритма. Как вы поете?", "Судя по теням на баннере, там 4 человека, офигеть успех", - писали в комментариях под постом.

Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

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