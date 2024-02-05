"Эта форма судейства устарела": Данилко объяснил, почему на эфир "Евровидения" надел ушки Минни Маус

Известный украинский артист, комик и шоумен Андрей Данилко рассказал, зачем надел ушки Микки Мауса на финал отбора на Евровидение-2024.

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Мне хотелось этими ушками убрать какую-нибудь серьезность - Андрей Данилко / коллаж Главред, фото УНИАН

50-летний украинский шоумен, композитор и телеведущий Андрей Данилко (более всего известный по своему альтер-эго "Верка Сердючка", который был членом жюри Нацотбора на "Евровидение-2024", появился в эфире с ушками Минни Мауса на привычной зрителям черной бейсболке. Свой необычный имидж артист объяснил в эксклюзивном интервью порталу "Телеграф".

"Ко мне какое странное отношение. То ли участники меня боятся, то еще как-то воспринимают. Мне хотелось этими ушками убрать какую-нибудь серьезность. Чтобы все это прошло полегче. И это отразилось на моих печальных комментариях. Некоторые вещи мне даже не хотелось говорить. Для меня эта форма судейства устарела – больше хочется поддержать, чем разбирать, критиковать и скандалить. Я вообще не скандальный человек. Если я это делаю, меня поставили в такие обстоятельства", – рассказал он.

Напомним, ранее на финал украинского отбора на Евровидение-2024 Данилко (а он был членом жюри) пришел в несколько необычном видео. Во-первых, он надел игрушечные ушки Минни Маус, диснеевской мышки, поверх фирменной кепки. Во-вторых - к щеке его был приклеен пластырь.

видео дня

На пост-шоу Нацотбора ведущие концерта, Тимур Мирошниченко, Василий Байдак и Юлия Санина, не удержались и все же спросили у артиста, что произошло с его лицом.

"Знаете, я вам скажу. Как сказать. В общем, была проблема, и я ее решил таким образом. Что нельзя было мазать гримом. Пьяная драка у меня была", - рассказал артист с улыбкой.

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также организаторы Евровидения объявили, когда будут выступать конкурсанты - в первом или втором полуфинале. Также стало известно, кто из "Большой пятерки" будет голосовать за Украину.

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