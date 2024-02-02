Будем высмеивать пропагандистов РФ и дальше: Данилко прокомментировал запрет на въезд в ОАЭ

Артист добавляет, что свет не сошелся клином на одних только ОАЭ.

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Андрей Данилко высказался относительно запрета въезда в ОАЭ / Коллаж Главред, фото пресс-служба

Андрею Данилко "организовали" пожизненный запрет на посещение ОАЭ. Как писали тогда СМИ, якобы запрет был связан с тем, что власти Эмиратов приняли такое решение после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году, во время которого он высказывал свою проукраинскую позицию, а причиной запрета назвали "разжигание межнациональной розни".

Как сообщила пресс-служба артиста, до недавнего времени Данилко даже не знал о своем "бане", но получил подтверждение из собственных источников и решил расставить точки над "i".

Во-первых, выступал он не на корпоративе, а на концерте, куда могли прийти все желающие. Во-вторых, официальная причина пожизненного запрета на его пересечение границы ОАЭ не указана ни в одном документе.

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"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично над ними смеемся. А тем временем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", — комментирует Андрей Данилко.

Между тем, артист добавляет, что свет не сошелся клином на одних только ОАЭ, поэтому VERKA SERDUCHKA "не расстраивается и готовится и дальше собирать полные залы по всему миру, поддерживать Украину и высмеивать российских пропагандистов.

Напомним, ранее украинская актриса и близкая подруга Андрея Данилко, легендарная "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь на днях сообщила, что выдала замуж единственную дочь Яну. В своем блоге в Instagram артистка похвасталась снимком, на который попали первые шаги новобрачных, как семейной пары - они счастливо шли от алтаря.

Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

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