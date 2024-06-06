Есть еще порох: 61-летней Деми Мур приписывают роман с молодой поп-звездой - СМИ

Американская актриса Деми Мур снова стала звездой таблоидов - на этот раз предметом обсуждения не ее невероятная способность сохранять молодость и выглядеть ровесницей своих дочерей, а новый роман. Звезда одинока с осени 2022 года - тогда она рассталась с шеф-поваром Дэниелом Гаммом.
Теперь, по словам инсайдеров, у Мур "наклевывается" новый роман. Как сообщает издание Page Six, с потенциальным возлюбленным она познакомилась в этом году на Каннском фестивале.
Им оказался американский певец, участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. Знаменитостей познакомили их общие друзья, и за рамками фестиваля они буквально не отходили друг от друга, настолько они были поглощены общением.
"Между Деми и Джо завязалась дружба. У них есть общие друзья и это их сблизило", - сообщил источник и подчеркнул, что между Мур и Джонасом также происходит весьма ощутимый флирт.
27 лет разницы в возрасте, похоже, ничуть не смущает голубков: Деми Мур была восемь лет замужем с младшим на 15 лет Эштоном Кутчером, а Джо Джонас едва пережил развод с актрисой с Софи Тернер, и теперь открыт ко всему новому.
Кто такая Деми Мур?
Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).
Голливуд - последние новости:
Ранее звезда популярного сериала "Бриджертоны", английская актриса Джессика Мэдсен, она же - Крессида Каупер, совершила каминг-аут и рассказала про свою любовь.
Также голливудская актриса Николь Кидман раскрыла подробности своего развода с Томом Крузом. Они были вместе больше 10 лет, и разрыв для звезды обернулся настоящей катастрофой.
Читайте также:
- 19-летняя дочь Клаудии Шиффер затмила маму на модном показе
- Фамильное сходство: Мадонна показала трогательные кадры с 93-летним отцом
- Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред