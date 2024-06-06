Есть еще порох: 61-летней Деми Мур приписывают роман с молодой поп-звездой - СМИ

Дружба с привкусом флирта или флирт с привкусом дружбы - похоже Мур и Джонас еще сами до конца не определились.

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У Деми Мур роман с Джо Джонасом - СМИ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса Деми Мур снова стала звездой таблоидов - на этот раз предметом обсуждения не ее невероятная способность сохранять молодость и выглядеть ровесницей своих дочерей, а новый роман. Звезда одинока с осени 2022 года - тогда она рассталась с шеф-поваром Дэниелом Гаммом.

Теперь, по словам инсайдеров, у Мур "наклевывается" новый роман. Как сообщает издание Page Six, с потенциальным возлюбленным она познакомилась в этом году на Каннском фестивале.

Им оказался американский певец, участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. Знаменитостей познакомили их общие друзья, и за рамками фестиваля они буквально не отходили друг от друга, настолько они были поглощены общением.

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"Между Деми и Джо завязалась дружба. У них есть общие друзья и это их сблизило", - сообщил источник и подчеркнул, что между Мур и Джонасом также происходит весьма ощутимый флирт.

27 лет разницы в возрасте, похоже, ничуть не смущает голубков: Деми Мур была восемь лет замужем с младшим на 15 лет Эштоном Кутчером, а Джо Джонас едва пережил развод с актрисой с Софи Тернер, и теперь открыт ко всему новому.

Кто такая Деми Мур? Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).

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