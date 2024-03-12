Если в кране нет воды: Бритни Спирс показала необычный способ умывания

Известная американская поп-певица Бритни Спирс рассказала, как она привыкла умываться в том случае, когда ей лень идти в ванную.

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Бритни Спирс показала необычный способ умывания / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

42-летняя американская известная поп-певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками необычным лайфхаком ‒ мол, вот чем можно заменять воду, если или ее временно отключили, или неохота идти к умывальнику. Артистка выложила очередной пост на свою страницу в социальной сети Instagram.

В ролике, снятом уже в ночное время, Спирс попросту слюнявит один из пальцев и вытирает им лицо.

"Вчера вечером, когда я лежала в бассейне с подогревом и смотрела на звезды, я подумала, что мне нужно новое средство для умывания. И из-за того, что я так ленива, я не встала, чтобы умыться, и даже не подумала поискать что-нибудь получше. Я взяла дело в свои руки и, как кошка, облизала лапы и пальцами разгладила лицо", – подписала она видео.

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Кроме того, оно посоветовала всем быть с людьми, которые знают вас настоящих.

"Они не только прикроют вашу спину, но и заставят вас выглядеть очень красиво", – подытожила звезда.

Кто такая Бритни Спирс? Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс в процессе развода с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

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