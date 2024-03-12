Если в кране нет воды: Бритни Спирс показала необычный способ умывания

42-летняя американская известная поп-певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками необычным лайфхаком ‒ мол, вот чем можно заменять воду, если или ее временно отключили, или неохота идти к умывальнику. Артистка выложила очередной пост на свою страницу в социальной сети Instagram.
В ролике, снятом уже в ночное время, Спирс попросту слюнявит один из пальцев и вытирает им лицо.
"Вчера вечером, когда я лежала в бассейне с подогревом и смотрела на звезды, я подумала, что мне нужно новое средство для умывания. И из-за того, что я так ленива, я не встала, чтобы умыться, и даже не подумала поискать что-нибудь получше. Я взяла дело в свои руки и, как кошка, облизала лапы и пальцами разгладила лицо", – подписала она видео.
Кроме того, оно посоветовала всем быть с людьми, которые знают вас настоящих.
"Они не только прикроют вашу спину, но и заставят вас выглядеть очень красиво", – подытожила звезда.
Кто такая Бритни Спирс?
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс в процессе развода с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.
После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.
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