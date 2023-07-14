Ещё один телеведущий встал в очередь за приёмным ребёнком

Телеведущий Даниэль Салем не просто защищает Украину, а и готов стать папой для малыша из детского дома.

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Даниэль Салем не оставляет попыток спасти детскую судьбу / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер и ведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину, по-прежнему пытается усыновить обездоленного малыша.

Как сообщает ТСН, даже несмотря на развод, ведущий не оставил попыток дать семью несчастному ребенку.

В частности, ведущий в интервью ЖВЛ поведал, что он уже получил некий сертификат, который необходим на пути получения опеки над ребенком. Более того, сейчас его ожидает встреча с профильным психологом.

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"На данном этапе – я стою в очереди. Я уже получил первый онлайн-сертификат, а дальше должно быть офлайн-собеседование должно быть. Я так понимаю, что это будет разговор с психологами, и они должны посоветовать мне, какой ребенок мне подойдет для усыновление. И это так круто, что есть профессиональные психологи, которые скажут: "Лучше да", и ты будешь более полезным для этого ребенка", — рассказал Салем.

Напомним, ранее Даниэль Салем поделился кадрами, на которых украинцы спасаются от страшного затопления, устроенного российскими оккупантами. "Несломленная великая нация", - подписал он фото на своей странице в Instagram.

Ранее также шоумен и Защитник Украины Салем признался, что между смертью и вражеским пленом он без колебания выберет первое со словами "Слава Украине" на устах.

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