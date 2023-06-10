Грудные дети, кругом вода: Салем показал, как спасаются несчастные украинцы

Украинский телеведущий Даниэль Салем поделился кадрами, на которых украинцы спасаются от страшного затопления, устроенного российскими оккупантами.
"Несломленная великая нация", - подписал он фото на своей странице в Instagram.
На видео ведущий показал, как украинцы помогают друг другу, как спасают пожилых людей и грудных детей от воды, которая постепенно затапливает населенные пункты из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Мировые эксперты уже признали подрыв дамбы сильнейшей экологической катастрофой.
На видео можно увидеть, как из затопленных домов спасали детей, мать с младенцами, а также животных. Видео Салем сопроводил стихотворением певицы Lida Lee, которое она написала после трагедии на Каховской ГЭС.
На видео - спасательная операция украинцев:
Напомним, ранее Даниэль Салем дал интервью о своей военной жизни и поделился полевыми заметками в социальных сетях.
Ранее также Даниэль Салем, ставший бойцом ВСУ, едва не погиб на фронте. Он рассказал о своем самом страшном дне в своей жизни.
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