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Даниэль Салем откровенно рассказал про плен: "Застрелюсь или подорвусь и заберу с собой врагов"

2 февраля 2023, 23:19
Шоумен и Защитник Украины признался, что между смертью и вражеским пленом он без колебания выберет первое со словами "Слава Украине" на устах.
Даниэль Салем
Даниэль Салем заявил, что лучше убьет себя, чем сдастся в плен оккупантам / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер и ведущий Даниэль Салем сейчас защищает Украину в составе спецподразделения авиаразведки. Он был на "нуле", пережил ранение и справляется с последствиями контузии. Время от времени он дает интервью о своей военной жизни или делится полевыми заметками в социальных сетях.

Недавно он в беседе с ведущим Славой Деминым Салем признался, что много думал о том, что будет, если он попадет в плен к российским военным. Его жизнь уже множество раз висела на волоске, поэтому подобные рассуждения происходят у него вполне осознанно.

Так украинский защитник отметил, что в плен он не сдастся ни при каких обстоятельствах - он готов свести счеты с жизнью, лишь бы не попасть в руки к врагу. Более того, он даже знает, как именно он убьет себя, если ему будет угрожать плен.

"Я выберу смерть. 100 процентов. И я найду в себе силы сделать это. Во-первых, я не люблю боль. Я не хочу чувствовать боль – эмоциональную или физическую. Я это ясно понимаю. Я лучше громко крикну "Слава Украине!" и застрелюсь, или вставлю под мышки гранаты, прикинусь мертвым, а потом подорвусь и заберу с собой несколько врагов, чем буду терпеть пытки. Не хочу. Для меня плен - это не вариант. И в нашем подразделении это вообще не вариант", - заявляет Даниэль Салем.

Ранее легендарный рок-музыкант Святослав Вакарчук дал концерт перед бойцами в ВСУ в практически полностью уничтоженном в ходе боев между Россией и Украиной городе Бахмут, что на Донетчине.

Также стало известно, что украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина была внесена в российский список террористов и экстремистов, а также объявлена в розыск.

Другие новости:

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