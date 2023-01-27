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Русские объявили Ефросинину террористкой

27 января 2023, 16:27
Популярная украинская телеведущая и светская львица Маша Ефросинина недавно угодила в список террористов и экстремистов РФ.
Ефросинина, Россия
Маша Ефросинина / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина попала в список террористов и экстремистов страны-агрессора, РФ. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте русского МВД.

По какой именно статье Уголовного кодекса полицейские страны-агрессора разыскивают Ефросинину – пока не известно. В перечень террористов ее внесло местное ведоство Росфинмониторинг.

"Физические лица: Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, место рождения − город Керчь Крымской области Украинской ССР", – указано на сайте.

Список находится в разделе "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Русские объявили Ефросинину террористкой

Сама Ефросинина с иронией прокомментировала такую новость.

Русские объявили Ефросинину террористкой
Русские объявили Ефросинину террористкой

Напомним, ранее Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки" с певицей Олей Поляковой, адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

Ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

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