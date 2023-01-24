"Война все перекроила": Ефросинина пожаловалась на проблемы в отношениях с мужем

Ведущая рассказала о непростом времени для своей семьи, в частности сообщила о проблемах с мужем.

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая никак не комментирует скандальные выходки своей сестры Лизы Ющенко в Москве, поделилась деталями личной жизни.

Как сообщает ТСН, в частности, она рассказала о своих взаимоотношениях с супругом - Тимуром Хромаевым.

В частности, Ефросинина призналась, что полномасштабная война в Украине и нападение России повлияло на их брак. По словам ведущей, за 20 лет отношений они с мужем многое прошли вместе и выстраивали идеальные отношения. Впрочем, война это все перекроила, потому что их жизнь кардинально изменилась: Маша живет на две страны, а Тимур – занят военными делами.

"У меня все нормально с Тимуром, но война отразилась на наших отношениях сильно. Я пытаюсь в Киеве проводить теперь как можно больше времени, потому что знаю, что все зависит от меня. Люди, прожившие 20 лет вместе, мы привыкли к совершенно другой жизни вдвоем. Мы его (брак – прим. ред) выстроили по всем ошибкам, по всем образам, двое детей с разницей в 10 лет, все мы выстраивали по капле. И эта проклятая полномасштабная война все перекроила", - призналась знаменитость в своем шоу "Экзамен с Машей Ефросининой".

Ведущая рассказала, что семейные решения легли на ее плечи. Впрочем, Маше это не нравится. Поэтому сейчас они с Тимуром пытаются решить этот вопрос.

"Мой муж принял свои решения, он полностью живет сейчас защитой страны, своими военными делами. Я понимаю, что единственное, что я могу сказать, что решение принимаю я, но мне это не нравится. Мы тоже проходим через испытания, очень сложные, и я очень надеюсь, что мы его пройдем", - призналась она.

Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается во что бы то ни стало поднимать моральный дух украинцев.

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу Взрослые девочки с Олей Поляковой, адаптировав его под реалии нашей современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

Сегодня на странице Ефросининой в Instagram появилось два соблазнительных снимка, выполненных в черно-белых тонах. На них Маша позирует в платье с глубоким декольте до пупка, которое напоминает лацканы пальто или пиджака.

Кроме того, ранее сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой, а также бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Юшенко Лиза, оказалась в Москве. Более того, она наводит красоту в одном из салонов красоты, который принадлежит Мисс-Россия 2015 Софии Никитчук.

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