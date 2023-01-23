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Лиза Ющенко похвасталась взрослой дочкой

23 января 2023, 13:40
Невестка экс-президента продолжает кайфовать от своей жизни, несмотря на войну в Украине.
Лиза Ющенко
Лиза Ющенко / Instagram

Сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой, а также экс-невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лиза, показала свою взрослую дочь Варвару, которую она родила от сына экс-президента Андрея.

Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

В частности Ющенко, которая молчит о войне в Украине и продолжает проживать свою роскошную жизнь, опубликовала фото с очередной вечеринки. Там была и ее дочь Варвара, которая заметно выросла и постепенно превращается из ребенка в девушку.

Лиза Ющенко похвасталась взрослой дочкой
Лиза Ющенко с дочкой. Фото Instagram

Отметим, что союз Елизаветы и Андрея Ющенко просуществовал три года. В 2010 году у пары родилась дочь Варвара, которая после развода родителей проживает с мамой. После разрыва отношений в 2012 году Лиза перестала появляться на светских тусовках и мероприятиях, а потом и вовсе переехала жить в США.

Варвара Ющенко
Варвара Ющенко / Instagram

Напомним, ранее сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой, а также бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Юшенко Лиза, оказалась в Москве. Более того, она наводит красоту в одном из салонов красоты, который принадлежит Мисс-Россия 2015 Софии Никитчук.

Самовлюбленная Лиза Ющенко запостила фото из салона на своей странице в Instagram. Причем она настолько "тащится" от себя самой, что открыто пишет посты о том, как сильно она себя любит. "Как грустно осознавать , что не можешь просто поцеловать любимого человека в губы-потому что это ты сам", - написала сестра Маши Ефросининой, которая активно занимается волонтерством и всячески поддерживает Украину в жестокой войне против Украины.

Ранее новая невестка Ющенко показала свое тело через пять месяцев после своих первых родов.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, похваставшись своей фигурой.

"Я не подвожу итоги года, поскольку работаю над собой весь год. После беременности решила, что должна работать над собой еще больше, особенно для здоровья своего тела. Мне нужно ребенка еще носить на руках. Маме стоит быть сильной и крепкой, а вот и результат, через 5 месяцев после родов. Я привела себя в форму, даже лучше, чем была до рождения малыша, а главное мне удалось это сделать дома", - похвасталась она.

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Лиза Ющенко
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