'Даже лучше, чем до': невестка Ющенко похвасталась телом после родов

Елена Ющенко показала свое тело, над которым "работала год".

Виктор Ющенко с сыном и невесткой. Фото Instagram

Невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Елена, показала свое тело через пять месяцев после своих первых родов.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, похваставшись своей фигурой.

"Я не подвожу итоги года, поскольку работаю над собой весь год. После беременности решила, что должна работать над собой еще больше, особенно для здоровья своего тела. Мне нужно ребенка еще носить на руках. Маме стоит быть сильной и крепкой, а вот и результат, через 5 месяцев после родов. Я привела себя в форму, даже лучше, чем была до рождения малыша, а главное мне удалось это сделать дома", - похвасталась она.

Напомним, ранее сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой, а также бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Юшенко Лиза, оказалась в Москве. Более того, она наводит красоту в одном из салонов красоты, который принадлежит Мисс-Россия 2015 Софии Никитчук.

Самовлюбленная Лиза Ющенко запостила фото из салона на своей странице в Instagram. Причем она настолько "тащится" от себя самой, что открыто пишет посты о том, как сильно она себя любит.

"Как грустно осознавать , что не можешь просто поцеловать любимого человека в губы-потому что это ты сам", - написала сестра Маши Ефросининой, которая активно занимается волонтерством и всячески поддерживает Украину в жестокой войне против Украины.

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