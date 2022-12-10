Плевать на зверское уничтожение украинцев: Лиза Ющенко наводит красоту в Москве

Лиза Ющенко / instagram.com/liza_u

Сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой, а также бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Юшенко Лиза, оказалась в Москве. Более того, она наводит красоту в одном из салонов красоты, который принадлежит Мисс-Россия 2015 Софии Никитчук.

Самовлюбленная Лиза Ющенко запостила фото из салона на своей странице в Instagram. Причем она настолько "тащится" от себя самой, что открыто пишет посты о том, как сильно она себя любит. "Как грустно осознавать , что не можешь просто поцеловать любимого человека в губы-потому что это ты сам", - написала сестра Маши Ефросининой, которая активно занимается волонтерством и всячески поддерживает Украину в жестокой войне против Украины.

При этом на странице у Ющенко нет постов о войне, российской агрессии, убийствах и насилия в отношении украинских женщин и детей. За все время в профиле появилась лишь одна публикация "Stop War in Ukraine".

Фото Ющенко появилось на странице салона красоты в Instagram. Их опубликовало издание Таблоид. Сейчас фотографий Ющенко в московском салоне красоты уже нет.