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Невестка Ющенко похвасталась лакомыми прелестями в дорогущем бикини

6 декабря 2022, 01:32
Лиза Ющенко делится с поклонниками кадрами со своего отдыха и секретами стильного гардероба.
Лиза Ющенко
Лиза Ющенко похвасталась фигурой в стильном бикини от Eres / instagram.com/liza_u

Психологиня, блогерка, младшая сестра украинской ведущей и волонтерки Маши Ефросининой, и бывшая невестка украинского политика Виктора Ющенко, Лиза Ющенко похвасталась моложавым, подтянутым телом.

36-летняя блогерка - мама двоих детей, однако многие и более молодые девушки могут позавидовать упругости и ее форм. Которыми Лиза, к слову, часто хвастается на своей странице в Instgram.

Недавно Ющенко поделилась видео в купальнике - она, вероятно, сейчас отдыхает на курорте где-то в теплых краях. В кадр попали ее приготовления к купанию.

Женщина снимала себя в зеркале на смартфон в ванной комнате: крутилась у раковины, хвастаясь соблазнительными изгибами в дорогом бикини.

Бирюзовый раздельный купальник с белой отделкой и змейкой на лифе, который надела Ющенко - вещь брендовая (Eres) и дорогая. на официальном сайте фирмы подобная вещь стоит в пределах 275 евро.

Лиза Ющенко
Лиза Ющенко похвасталась фигурой в стильном бикини от Eres / instagram.com/liza_u

Ранее украинская актриса, звезда сериала Крепостная, Ксения Мишина показала соблазнительный танец, который исполнила в одном нижнем белье.

Старшая сестра семейства Кардашьян Кортни запилила откровенный боди-позитивный лук - показала аппетитные складочки в полупрозрачном платье-сетке.

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