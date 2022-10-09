Невестка Ющенко засветила пышную грудь в облегающем спортивном топе

Лиза Ющенко показала грудь в спортивном топе / instagram.com/liza_u

Психологиня, младшая сестра украинской ведущей и волонтерки Маши Ефросининой, и бывшая невестка украинского политика Виктора Ющенко, Лиза Ющенко имеет обширную аудиторию поклонников в Instagram. Недавно она дала им ценный совет, которым в жизни пользуется сама.

На своей странице она опубликовала кадр, выполненный во время тренировки в спортивном зале, который, глядя на ее восхитительные формы, Ющенко посещает с завидной регулярностью.

36-летняя мать двоих детей выглядит крайне соблазнительно в леггинсах и спортивном топе с фантазийным вырезом, который поддерживает грудь во время занятий спортом, но все же оголяет пикантную ложбинку пышного декольте Елизаветы.

"В любой непонятной ситуации - тренируйтесь", - подписала фото она.

Елизавета Ющенко была замужем за Андреем Ющенко, старшим сыном политического деятеля и третьего президента Украины Виктора Ющенко, с 2009 по 2012 год. В этом браке родилась дочь Варвара (2010 г.р.). В 2014 году в США сыграла свадьбу с бизнесменом по имени Сергей, от которого позже родила сына.

Лиза Ющенко показала грудь в спортивном топе / instagram.com/liza_u

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.

Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.

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