"Еще и гражданка Украины": предательница Лолита ошеломила заявлением

Лолита выдала новую порцию бреда.

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Лолита Милявская подыграла россиянам / коллаж: Главред, фото: t.me, Лолита Милявская

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Предательница Лолита рассказала о своих паспортах

Запроданка не признает, что была украинкой

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но предала родную страну и поддерживает нападение РФ на Украину, в который раз отреклась от своего украинского происхождения.

На своей странице в соцсетях запроданка заявила, что никогда не была гражданкой Украины.

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Предательница отметила, что является гражданкой РФ, а еще имеет гражданство СССР и Израиля, последнее Лолита получила благодаря отцу.

"Я гражданка России – подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины – не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР", - выдала предательница.

Смотрите видео, где Лолита рассказала о своем гражданстве:

Лолита показала, что у нее в сумке / фото: скрин t.me, Лолита Милявская

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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