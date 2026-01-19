Эпоха закончилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino

Ушел из жизни легендарный итальянский кутюрье и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани, который оставил весомый след в индустрии моды.

Валентино Гаравани - в Риме скончался основатель бренда Valentino / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, realmrvalentino/ Instagram

Умер основатель бренда Valentino Валентино Гаравани

Известный дизайнер скончался в кругу семьи в 93 года

Итальянский дизайнер и основатель бренда Valentino, Валентино Гаравани, скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщил его фонд в Instagram.

Отмечается, что Гаравани ушел из жизни сегодня в своей римской резиденции в кругу родных.

"Прощание с покойным состоится в среду, 21 января, и четверг, 22 января, с 11:00 до 18:00 в PM23 на площади Миньянелли, 23. Похороны состоятся в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, на площади Пьяцца делла Репубблика, 8, в Риме, в 11:00", - говорится в сообщении.

О персоне: Валентино Гаравани Валентино Клементе Лудовико Гаравани (итальянское произношение: [valenˈtiːno ɡaraˈvaːni]; 11 мая 1932 — 19 января 2026), известный под именем Валентино, был итальянским модельером, основателем бренда и компании Valentino. Его основные линии включают Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma и R.E.D. Valentino, сообщает Википедия.

